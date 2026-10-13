राजस्थान में खाकी पर दाग! तस्करी का सौदा करते 14 लाख रुपए कैश के साथ कांस्टेबल गिरफ्तार

Jhalawar Police Constable Manoj Malav Arrested: झालावाड़ जिले के घाटोली थाने में पदस्थापित एक कांस्टेबल के तस्करी में संलिप्त होने और सौदे की सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई। झालावाड़ पुलिस से मिली सूचना के आधार पर कोटा शहर पुलिस ने कांस्टेबल मनोज मालव को विज्ञान नगर क्षेत्र से डिटेन किया। कार्रवाई के दौरान उसके पास से करीब 14 लाख रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस को कुछ संदिग्ध तकनीकी साक्ष्य भी मिले हैं। मामले में कोटा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 30 के तहत प्रकरण दर्ज कर कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है।