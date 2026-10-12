‘हाथ-पैर तोड़े, सिर पर गंडासे से वार’, पूर्व MLA अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में पत्नी ने 30 नामजद और 60 अज्ञात पर दर्ज कराई FIR

Atar Singh Bhadana Murder Case: भरतपुर जिले में बयाना के पूर्व बीजेपी विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले में नया घटनाक्रम सामने आया है। उनकी पत्नी कमलेश भड़ाना ने वैर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए 30 लोगों को नामजद किया है। इसके अलावा 50 से 60 अन्य लोगों को भी आरोपी बताया गया है। शिकायत में खनन लीज और क्रेशर संचालन को लेकर चल रहे विवाद के बीच हमला करने का आरोप लगाया गया है।