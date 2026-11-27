Bharatpur Panchayat Samiti Pradhan Election: भरतपुर। जिले की सात पंचायत समितियों में शुक्रवार को प्रधान पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बनी हुई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अपने-अपने प्रधान बनाने के लिए जुटे हुए हैं। चुनाव से पहले दोनों पार्टियों ने पंचायत समिति सदस्यों की बाड़ेबंदी भी की थी। दोपहर तक सामने आए परिणामों में रूपवास, उच्चैन, सेवर, बयाना और नदबई पंचायत समितियों में भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हो गए। वहीं वैर पंचायत समिति में कांग्रेस की पुष्पा गुर्जर निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुई हैं। भुसावर पंचायत समिति में कांग्रेस आशा बंटी शर्मा और बीजेपी से पवन देवी ने नामांकन भरा है। आशा बंटी शर्मा वार्ड 14 की सदस्य हैं वहीं पवन देवी वार्ड नंबर 5 से सदस्य हैं। 3 बजे से 5 बजे तक भुसावर पंचायत समिति में मतदान होगा।