Bharatpur Zila Pramukh Results : आखिरकार भरतपुर जिला प्रमुख सीट पर कांग्रेस का परचम लहराया। कांग्रेस की रेनू वाला ने जीत दर्ज की। जगत सिंह के बाद अब रेनू वाला भरतपुर की नई जिला प्रमुख चुनी गईं। भरतपुर जिला प्रमुख सीट के लिए कांग्रेस को 17 मत वहीं भाजपा को 14 मत मिले। भरतपुर जिला प्रमुख की सीट कब्जाने के भाजपा के सारे दांव फेल हो गए। जीत का अंतर 3 वोट का रहा। इससे पहले भरतपुर जिला प्रमुख चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से रेनू वाला और भाजपा की ओर से पूजा जाटव ने प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। भरतपुर जिला परिषद में आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में हैं, लेकिन जिला प्रमुख की कुर्सी के चुनाव में भाजपा इस गणित को महज आंकड़ों तक सीमित नहीं रहने देना चाहती। 21 सदस्यों के मजबूत किले के साथ कांग्रेस सिंहासन के करीब है। वहीं 9 सदस्यों वाली भाजपा कम संख्या के बावजूद सियासी सेंधमारी की रणनीति में जुटी है। मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर में जिला प्रमुख का चुनाव अब केवल पद का निर्वाचन नहीं, बल्कि दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा, रणनीति और राजनीतिक प्रभाव की परीक्षा बन गया था।