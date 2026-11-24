Bharatpur Zila Parmukh : भरतपुर. पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब जिले में राजनीतिक लड़ाई मतों से आगे बढ़कर सत्ता के समीकरणों पर टिक गई है। जिला परिषद में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े के साथ मजबूत स्थिति में है, लेकिन भाजपा ने हार मानने के बजाय निर्दलीयों और दूसरे समीकरणों के सहारे जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचने की रणनीति बनाई है। पंचायत समितियों में भी सत्ताधारी भाजपा कहीं निर्दलीयों को साधकर तो कहीं दूसरे राजनीतिक समीकरणों के सहारे प्रधान बनाने की कोशिश में जुटी है। दूसरी ओर कांग्रेस अपने जिला परिषद के बहुमत को सुरक्षित रखने के साथ पंचायत समितियों में प्रधान पदों पर कब्जे के लिए जोड़-तोड़ में लगी है। इस चुनाव ने केवल दलों की ताकत नहीं दिखाई, बल्कि क्षेत्रीय विधायकों के राजनीतिक प्रभाव, टिकट वितरण और संगठनात्मक पकड़ का भी हिसाब सामने रख दिया है। अब चुनाव परिणामों के बाद विधायकों के प्रदर्शन पर पार्टी संगठन में मंथन की चर्चाएं तेज हैं।