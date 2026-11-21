Bharatpur News: घर में एक मां की ममता का आंचल उठ गया और पांच मासूम बच्चों के सिर से मां का साया छिन गया। सबसे छोटे बच्चे ने तो दुनिया में आंखें खोलते ही मां को खो दिया। जन्म के समय ही मां इस दुनिया से विदा हो गई। महज एक दिन का वह नवजात अब डेढ़ माह का हो चुका है, लेकिन मां की गोद नसीब नहीं हुई। चार अन्य बच्चों के लिए भी मां की कमी ऐसी है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस परिवार की जिंदगी अब 80 साल की बूढ़ी दादी रामश्री के सहारे चल रही है। पांच बच्चों की परवरिश, घर की चिंता और रोजमर्रा की जरूरतों के बीच उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी रामश्री के कंधों पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ है।