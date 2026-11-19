सुबह अमर सिंह अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ विवाह स्थल पहुंच चुके थे। हलवाई ने पकवान बनाने शुरू कर दिए थे। लॉन में कैटरर गणेशजी की प्रतिमा स्थापित कर प्लेटें सजाने में जुटा था। घोड़े भी पहुंच चुके थे। हर तरफ शादी की तैयारियां चल रही थीं। परिवार को इंतजार था तो बस बारात आने का। इसी बीच न्यू सांगानेर रोड पर सड़क सीमा में आ रहे अवैध निर्माणों को हटाने के लिए जेडीए की कार्रवाई शुरू हो गई। बुलडोजर विवाह स्थल की ओर बढ़ा तो अमर सिंह और उनके रिश्तेदारों के सामने मानो सारी खुशियां बिखरने लगीं। जिस जगह बेटी के फेरे होने थे, वहां तोड़फोड़ शुरू हो गई।