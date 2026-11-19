राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की घटनाएं लगातार सामने आने और कई मामलों में कार्रवाई को लेकर सवाल उठने के बीच चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यह नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत राजकॉप एप को विद्यार्थियों की सुरक्षा का अहम माध्यम बनाया गया है। कॉलेज प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रथम वर्ष के प्रत्येक विद्यार्थी के मोबाइल में राजकॉप एप उपलब्ध हो। किसी भी तरह की रैगिंग, उत्पीड़न या अन्य अप्रिय घटना होने पर विद्यार्थी सीधे पुलिस को सूचना देकर तत्काल मदद मांग सकेंगे।