आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान के चुनाव के लिए निर्धारित दिन सुबह 10 बजे बैठक शुरू होगी। इसके बाद सुबह 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच सुबह 11:30 बजे से होगी। अभ्यर्थिता वापस लेने का समय दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी कर चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। यदि आवश्यक हुआ तो दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना होगी और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।