राजधानी जयपुर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक एक ही परिवार का राजनीतिक रसूख चर्चा का विषय बन गया है। जहां एक ओर मां शहर की राजनीति में अहम पद संभाल रही हैं, वहीं अब उनकी बेटी ने भी उच्च शिक्षा (MBA) का कॉरपोरेट करियर छोड़ ग्रामीण सरकार की कमान अपने हाथों में ले ली है।