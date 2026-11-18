सीकर, झुंझुनूं और नागौर को चुनौतीपूर्ण बताया जा रहा है। सीकर और झुंझुनूं में पार्टी के नेताओं में बिखराव को चुनौती का कारण माना जा रहा है। नागौर में कांग्रेस और भाजपा के अलावा आरएलपी का प्रभाव भी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। करौली में भाजपा, कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय सदस्यों के बीच बिखराव के कारण स्थिति जटिल बताई जा रही है। वहीं हनुमानगढ़ में भी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके अलावा हाड़ौती के कुछ क्षेत्रों में भी पार्टी को सदस्यों के समर्थन का गणित साधने की जरूरत पड़ सकती है।