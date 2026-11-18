भाजपा ने बुलाई बैठक (Photo Source - Patrika)
जयपुर। पंचायत चुनाव में सभी चरणों के मतदान के बाद अब भाजपा ने जिला प्रमुख और प्रधान की कुर्सी के लिए गुणा-भाग शुरू कर दिया है। जिन जिलों में पार्टी को स्पष्ट बहुमत को लेकर चुनौती नजर आ रही है, वहां संगठन ने संभाग प्रभारियों के साथ अलग से पदाधिकारी व वरिष्ठ नेताओं की टीम को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी की रणनीति में निर्दलीय सदस्यों को साथ लाना भी अहम है।
वहीं, जिन जिलों में सदस्यों की संख्या का गणित करीबी है, वहां क्रॉस वोटिंग रोकने और सदस्यों को एकजुट रखने के लिए किलेबंदी भी रणनीति का हिस्सा है। भाजपा की ओर से 41 जिलों में 30-32 जिला प्रमुख बनाने का दावा किया जा रहा है। जिन जिलों में बहुमत का आंकड़ा करीबी है, वहां निर्दलीयों का समर्थन लेंगे। जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव तक संगठन की निगरानी और राजनीतिक जोड़-तोड़ की गतिविधियां तेज रह सकती हैं।
सीकर, झुंझुनूं और नागौर को चुनौतीपूर्ण बताया जा रहा है। सीकर और झुंझुनूं में पार्टी के नेताओं में बिखराव को चुनौती का कारण माना जा रहा है। नागौर में कांग्रेस और भाजपा के अलावा आरएलपी का प्रभाव भी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। करौली में भाजपा, कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय सदस्यों के बीच बिखराव के कारण स्थिति जटिल बताई जा रही है। वहीं हनुमानगढ़ में भी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके अलावा हाड़ौती के कुछ क्षेत्रों में भी पार्टी को सदस्यों के समर्थन का गणित साधने की जरूरत पड़ सकती है।
कांग्रेस ने सभी 41 जिला परिषदों में बोर्ड बनाने का लक्ष्य रखकर किलेबंदी और मजबूत कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिला प्रभारियों और चुनाव पर्यवेक्षकों को स्थानीय नेताओं के साथ समन्वय बनाकर जिला प्रमुख और प्रधान के नामों पर सर्वसम्मति बनाने के निर्देश दिए है। पार्टी ने 18 और 19 नवंबर को पर्यवेक्षकों को जिलों में भेजने का निर्णय किया है। वहीं, भाजपा पर प्रत्याशियों को होटलों में रखने के साथ पुलिस और धनबल के जरिए कांग्रेस की रणनीति प्रभावित करने के आरोप लगाए है।
पर्यवेक्षक जिलों में वरिष्ठ नेताओं और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। जिला प्रमुख और प्रधान के नामों पर आम सहमति बनाने का प्रयास होगा। सभी निर्वाचित सदस्यों को बुलाकर प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जिला प्रमुख और प्रधान का चयन सभी जगह आपसी सहमति से होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रशिक्षण के नाम पर अपने प्रत्याशियों को रखकर शानदार पार्टियां करा रही है। भाजपा के लोग बेईमानी पर उतारू हैं। पिछली बार भी धनबल और सत्ता के दम पर ऐसा किया गया था और अब पंचायत चुनाव में भी यही प्रयास हो रहा है। भरतपुर का जिक्र करते हुए जूली ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपने गृह जिले में जिला प्रमुख बनाने को लेकर चिंतित हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026