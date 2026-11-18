सरस्वती सिसोदिया ने पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में कठूमर क्षेत्र की भनोकर ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ा और 278 मतों के अंतर से जीत हासिल की। इसके बाद तीसरे चरण में मनीषा सिसोदिया ने सिकराय क्षेत्र की जोध्या ग्राम पंचायत से चुनाव मैदान में उतरकर 148 मतों से विजय प्राप्त की। वहीं, चौथे चरण में सुनीता सिसोदिया ने टोडाभीम क्षेत्र की मान्नोज ग्राम पंचायत से 84 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर सरपंच की कुर्सी हासिल की। तीनों एक ही कुटुंब से हैं। सुनीता और सरस्वती रिश्ते में बुआ-भतीजी है, जबकि मनीषा इसी कुटुंब की दूसरी शाखा से होने के बावजूद दोनों की बहन लगती है और सरस्वती की बुआ है।