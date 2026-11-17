ग्राम पंचायत सरपंच सुरेन्द्र सिंह, कमलेश लोटन, दिनेश नारेड़ा, मुकेश, देवकरण मीना, नारायण पांचाल, राजेश सैनी, मुकेश सैनी, हनुमान योगी, सावलराम योगी एवं जगदीश बुनकर सहित ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि छह माह से परिवार को परेशान कर धमकियां दी जा रही थीं। 14 नवंबर 2018 को सिविल न्यायाधीश मजिस्ट्रेट न्यायालय भी दस्तावेजों और पट्टे के आधार पर सीताराम सेन के पक्ष में फैसला सुना चुका है। इसके बावजूद परिवार को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा था।