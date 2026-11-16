दौसा समाचार: फूलों की खेती से महका जीवन, एक बीघा में सवा लाख तक की बचत

किसान कैलाश चंद व रमेश बताते हैं कि फूलों की खेती के दो प्रमुख सीजन हैं। पहले सीजन में आषाढ़ माह के अंत में पौधे लगाए जाते हैं। इनमें भाद्रपद माह से फूल आने शुरू हो जाते हैं। इस फसल को देवउठनी एकादशी तक रखा जाता है। इसके बाद दूसरे सीजन के लिए आसोज माह में पौधे लगाए जाते हैं, जिनमें पौष माह में फूल आने लगते हैं। दिवाली और त्योहारों के समय फूलों की मांग बढ़ने से अच्छे भाव मिलते हैं। सामान्य दिनों में फूल 50 से 100 रुपए प्रति किलो तक बिकते हैं, जबकि इस बार दिवाली के समय भाव 125 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए।