Dausa: जिस गांव में पली-बढ़ी, अब उसी की बनी मुखिया; 22 साल की रोशनी को ग्रामीणों ने चुना सरपंच

दौसा (सैथल). जिस गांव की गलियों में रोशनी मीणा का बचपन बीता, जहां रहकर उन्होंने पढ़ाई की और अपने सपने पूरे करने की तैयारी की, अब उसी गांव के विकास की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है। बोरोदा ग्राम पंचायत के लोगों ने अपनी गांव की बेटी पर भरोसा जताते हुए उसे सरपंच चुना है। महज 22 साल की उम्र में रोशनी ने सरपंच का चुनाव जीतकर सभी का ध्यान खींचा है। उन्हें कुल 912 वोट मिले और उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी को 280 वोटों से हरा दिया।