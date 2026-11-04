Dausa News: पेट्रोल पंप पर टेंपो में कैसे लगी आग? सीएनजी टैंक फट जाता तो.. नीचे भी था हजारों लीटर पेट्रोलियम

दौसा। पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाने पहुंचे एक टेंपो में अचानक आग लगने से बुधवार सुबह बड़ा हादसा होते-होते टल गया। हालात इतने खतरनाक थे कि टेंपो से महज 10 फीट की दूरी पर सीएनजी प्लांट था, जबकि पेट्रोल पंप के नीचे बने भूमिगत टैंकों में हजारों लीटर पेट्रोल-डीजल का भंडार मौजूद था। आग फैलती या सीएनजी टैंक इसकी चपेट में आता तो आसपास के इलाके में भारी तबाही मच सकती थी। ऐसे नाजुक हालात में पंपकर्मियों, स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने साहस दिखाते हुए जलते टेंपो को धक्का देकर पेट्रोल पंप परिसर से बाहर निकाला। इस दौरान एक पुलिसकर्मी का हाथ भी झुलस गया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।