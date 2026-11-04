झालावाड़ में भीषण सड़क हादसा: दो युवकों की घटनास्थल पर मौत, तीसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम

झालावाड़। जिले में मंगलवार रात एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार तीन युवकों की जिंदगी छीन ली। अकलेरा क्षेत्र की बरेड़ी घाटी में नेशनल हाईवे-52 पर गलत दिशा से आ रही कार ने सामने से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दो युवकों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं, तीसरे युवक ने झालावाड़ अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। एक ही हादसे में तीन युवकों की मौत से दो गांवों में शोक की लहर फैल गई।