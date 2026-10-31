Jhalawar Sarpanch Election : सरपंच चुनाव के नतीजे पर हंगामा, ग्रामीणों ने 4 घंटे लगाया जाम, रीछवा में बना अजीब संयोग

जानकारी के अनुसार, दुबलिया ग्राम पंचायत में शुक्रवार देर रात करीब 3.30 बजे सरपंच चुनाव का परिणाम घोषित किया गया। इसमें गिरिराज कंवर को 17 मतों से विजयी घोषित किया गया। परिणाम सामने आने के बाद निकटतम प्रतिद्वंद्वी कृष्णा कुमारी के समर्थकों और नाराज ग्रामीणों ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते ग्रामीण सुनेल-रायपुर मार्ग पर एकत्र हो गए और जाम लगा दिया। उनकी मांग थी कि चुनाव में डाले गए मतों की दोबारा गिनती कराई जाए, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने इनकार के दिया ।