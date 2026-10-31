Rajasthan : राजस्थान के मशहूर साहित्यकार-इतिहासकार डॉ. भंवर सिंह सामौर का निधन, आज हुआ अंतिम संस्कार, राज्यपाल जताया शोक

Bhanwar Singh Samor : प्रख्यात राजस्थानी साहित्यकार और इतिहासकार डॉ. भंवर सिंह सामौर का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। भंवर सिंह सामौर की उम्र 83 वर्ष थी। डॉ. भंवर सिंह सामौर का अंतिम संस्कार पैतृक गांव बोबासर (सुजानगढ़-चूरू) में किया गया जहां वे पंचतत्व में विलीन हो गए। वह चूरू के मूल निवासी थे। मातृभाषा राजस्थानी के प्रति उनका सर्मपण और भाषण-काैशल अद्भुत रहा है। उनके निधन की सूचना के बाद राजस्थानी जनता और साहित्यकार समूह हतप्रभ रह गया है। इलाके में शोक की लहर फैल गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित राजस्थानी और हिन्दी के बड़े साहित्यकार, संस्कृति मर्मज्ञ भंवर सिंह सामौर के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।