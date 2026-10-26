Churu Accident : बच्चे कर रहे थे माता-पिता का इंतजार, जब एक साथ घर पहुंचा शव, मच गया कोहराम, सबकी आखें भर आईं

थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग के अनुसार वार्ड नंबर-36 निवासी रामनिवास रैगर ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि उसके ताऊ ओकरमल के पुत्र अशोक कुमार अपनी पत्नी पूजा के साथ रविवार शाम को ईंट-भट्ठे पर काम करने के बाद मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। 25 अक्टूबर शाम करीब 6.30 से 6.45 बजे के बीच जब अशोक कुमार और उनकी पत्नी सिद्धमुख- पुलिया के पास स्थित पेट्रोल पंप के नजदीक पहुंचे, तभी सामने से आ रहे ट्रेलर के चालक ने कथिततौर पर लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि उसके भाई की मौके पर मौत हो गई। भाभी पूजा घायल हो गई। लेकिन उपचार के दौरान पूजा ने भी दम तोड़ दिया।