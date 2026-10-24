राजस्थान में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, ट्रॉले और कार के बीच ज़ोरदार टक्कर से दर्दनाक हादसा

राजस्थान के चूरू से बड़ी खबर है। ज़िले के सादुलपुर में एक ट्रोले और एक कार के बीच भीषण भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में तारानगर के सोमसीसर गांव के एक ही परिवार के 5 सदस्य शामिल हैं, जबकि कार चालक की भी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसा सादुलपुर-तारानगर रोड पर ददरेवा-न्यांगली गांव के पास हुआ है। घटना की सूचना पर सादुलपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। मृतकों के शवों को उप जिला अस्पताल पहुँचाया गया है, जहां उनकी शिनाख्तगी के बाद उनके परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा।