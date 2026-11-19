पत्रकारिता में करीब 20 वर्षों का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रिपोर्टिंग, एंकरिंग और वॉयस ओवर से लेकर डिजिटल मीडिया तक पत्रकारिता के बदलते दौर को करीब से समझा है। विभिन्न स्थानीय, क्षेत्रीय और नेशनल मीडिया संस्थानों के साथ काम करते हुए राजनीति, सामाजिक सरोकार, प्रशासन, अपराध, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन और जनहित से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया है। पत्रकारिता के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ-साथ महत्वपूर्ण घटनाओं को त्वरित, तथ्यात्मक और प्रभावी तरीके से दर्शकों और पाठकों तक पहुंचाने पर विशेष फोकस रहा है। कैमरे के सामने एंकरिंग और रिपोर्टिंग के साथ वॉयस ओवर तथा स्टोरी प्रेजेंटेशन में भी मजबूत पकड़ है। सोशल मीडिया के तेजी से बदलते ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस की पसंद और न्यूज़ कंजम्पशन के नए तरीकों को समझते हुए अब डिजिटल मीडिया पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। फिलहाल राजस्थान की रीयल टाइम खबरों, राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, राजनीति और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने वाले मुद्दों पर पैनी नजर रहती है। खबर की विश्वसनीयता, तथ्यपरकता और तेज प्रस्तुति को पत्रकारिता की प्राथमिकता मानते हुए ऐसी खबरों और स्टोरीज पर काम करना उद्देश्य है, जो न केवल सूचना दें बल्कि समाज और आम लोगों से सीधे जुड़ाव भी स्थापित करें। पत्रिका समूह से पहले कई स्थानीय से लेकर नेशनल चैनलों तक में पत्रकारिता से जुड़ी विभिन्न जिम्मेदारियां निभा चुके हैं।