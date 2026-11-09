Katni News: दीपावली की खुशियां मातम में बदलीं, तीन मंजिला इमारत में जिंदा जला परिवार, छह की मौत

Katni Diwali Fire: मध्यप्रदेश के कटनी में दीपावली की रात हुए एक भीषण हादसे में एक पूरा परिवार जिंदा जल गया। घटना बरही की है जहां वार्ड क्रमांक 11 में ये दर्दनाक हादसा हुआ और भीषण अग्निकांड ने हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया। घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है, जिस घर में आग लगी वो तीन मंजिला है, नीचे किराने की दुकान है और ऊपर की दो मंजिलों पर परिवार के लोग रहते थे। आग दुकान में लगी और इतनी तेजी से फैली की परिवार के सदस्यों को बचने का मौका ही नहीं मिला। घटना में परिवार के 6 लोगों की मौत हुई है जिनमें 2 महीने का मासूम बच्चा भी शामिल है।