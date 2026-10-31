सरदार पटेल की जयंती पर कटनी में एकता की दौड़, भाईचारे और राष्ट्रप्रेम का दिया खास संदेश

Katni News : लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शनिवार को मध्य प्रदेश की कटनी पुलिस और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 5 किलोमीटर की मैराथन ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू हुई इस मैराथन को पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयोजन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, अखंडता, आपसी भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया गया।