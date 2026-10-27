भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष चमनलाल आनंद के घर और फर्म पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड

Katni News:मध्य प्रदेश के कटनी जिले के माधव नगर स्थित आवास और शॉ मिल में आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों की टीम कर रही जांच, घर के बाहर हथियारबंद जवान तैनात कटनी। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष चमनलाल आनंद के माधव नगर स्थित मकान और फर्म में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। मंगलवार सुबह आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों की टीम द्वारा की जा रही इस कार्रवाई से क्षेत्र में हलचल मच गई। टीम करीब एक घंटे से अधिक समय से जांच में जुटी हुई है।