चंदाना में शराब से मौतों के बाद पहुंचे उमंग सिंघार, मृतकों के परिजन को 50 हजार सहायता देगी कांग्रेस

इधर, चंदाना में हुई मौतों के बाद अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गांव में लंबे समय से कथित तौर पर डायरी सिस्टम के जरिए शराब बेचने के आरोपों का सामना कर रहे विनोद जायसवाल समेंत 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में शराब दुकानों के मैनेजर और सेल्समैन भी पकड़े गए हैं। पुलिस के अनुसार, चंदाना में शराब की दुकान होने के बावजूद दूसरे क्षेत्रों की दुकानों से शराब लाकर यहां और आसपास के इलाकों में खपाई जा रही थी। आरोपियों के कब्जे से 54 लीटर देशी शराब, एक कार, 10 मोबाइल और 10 हजार रुपए जब्त किए गए हैं। चंदाना में 15 और 18 अक्टूबर को दो लोगों की मौत के बाद से ही अवैध शराब की बिक्री को लेकर सवाल उठ रहे थे। मृतकों के परिजनों ने शराब से मौत होने की आशंका जताई थी। पत्रिका ने इस पूरे मामले को लगातार प्रमुखता से उठाया और सोमवार के अंक में विनोद जायसवाल के कथित डायरी सिस्टम से शराब बेचने के नेटवर्क का खुलासा किया। इसके बाद सोमवार को पुलिस ने कार्रवाई का खुलासा करते हुए 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। हालांकि, मौतों और शराब के बीच संबंध की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।