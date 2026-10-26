देवास में 10 मौतों के मामले में बड़ा खुलासा, ‘डायरी सिस्टम’ से बिकती रही शराब, पीड़ित परिवारों ने खोली पोल

शनिवार को मामला सामने आने के बाद फूल सिंह के घर पुलिस की टीम पहुंची थी और उन्हें अपने साथ ले गई थी। फूल सिंह की पत्नी जानीबाई ने बताया कि हमें सुबह 8 बजे घर से ले गए और कहा कि थाना पर बयान लेना है। एक घंटे तक सिविल लाइन थाने बिठाए रखा। बाद में वहां से इधर-उधर घूमाकर बाजार में ले गए। कुछ देर वहां बिठाया। जब हमने घर वापस छोड़ने का बोला तो पुलिसकर्मियों ने कहा कि अमलतास ले जाना है, वहां आपकी जांच होगी। इसके बाद वापस चंदाना रोड पर लाए तभी नंदानगर नाले के पास पीछे से एक गाड़ी में आए अधिकारी ने हमारी गाड़ी रुकवा दी। जानीबाई ने बताया कि वहां भी करीब एक घंटे तक बिठाए रखा। जब चंदाना स्थित घर से होकर अमलतास अस्पताल चलने को कहा तो सीधे न आकर बीमा चौराहा, उज्जैन रोड होकर वहां 2 बजे तक 7-8 जांच कराई और नीचे छोड़ दिया, पुलिसकर्मी जांच रिपोर्ट लेकर ऊपर चले गए। हम दोनों 2 से लेकर 4.30 बजे तक नीचे ही बैठे रहे। जब मैं इनको लेकर रोड पर आ गई तब हमें वापस घर पहुंचाया गया।