Dewas Crime: ‘मेरी साड़ी भी जला दी गई…’ प्रीति ने फोन पर कहा, पति ने बाहर से बंद किया दरवाजा, रसोई में थम गई सांसे

बता दें कि, देवास शहर के मल्हार तोड़ी क्षेत्र में एक 32 वर्षीय विवाहिता प्रीति चौहान की संदिग्ध परिस्थितियों में निधन का मामला सामने आया था। जानकारी के अनुसार प्रीति के घर जब पड़ोस में रहने वाले ससुर पहुंचे तो उन्हें प्रीति रसोई में बेसुध मिली। उधर घटना के बाद से प्रीति का पति गोविंद गायब हैं। प्रीति के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। ऐसे में प्रीति के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। पीएम की प्रक्रिया के बाद प्रीति को मायके पक्ष को सौंप दिया गया। प्रीति का अंतिम संस्कार इंदौर स्थित उसके पैतृक गांव में है। औद्योगिक थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।