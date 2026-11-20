सोनकच्छ के पास पोलाय जागीर में मंगलवार को उस समय मातम छा गया था, जब उनके गांव के लाल पवन यादव की मौत की खबर सामने आई। 2 दिन गुरुवार को शहीद का पार्थिव शरीर दोपहर में इंदौर एयरपोर्ट पहुंचा। इसके बाद वहां से आर्मी के ट्रक में पवन यादव के पार्थिव शरीर को देवास, नेवरी फाटा होते हुए उनके पैतृक गांव पोलाय जागीर लाया गया। देवास में जगह-जगह लोगों ने पुष्पचक्र व पुष्पवर्षा कर जवान पवन को श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना के ट्रक के पीछे बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन पर सवार होकर चल रहे थे।