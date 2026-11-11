स्वच्छता में देवास ने रचा इतिहास, राष्ट्रपति ने महापौर और आयुक्त को सौंपा पुरस्कार

Dewas News : स्वच्छ सर्वेक्षण 2025–26 में मध्य प्रदेश के देवास शहर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। देवास नगर निगम के मुताबिक, शहर ने अपनी 50 हजार से 3 लाख तक की आबादी श्रेणी में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने देवास को सम्मानित किया है। शहर की ओर से महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल ने पुरस्कार ग्रहण किया। इस दौरान निगम सभापति रवि जैन और निगमायुक्त दलीप कुमार भी उनके साथ मौजूद रहे।