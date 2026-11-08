TI दिलीप पुरी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, राहुल के ऑफिस से लाखों रुपए मिले, शराब के बैच नंबर से खुला राज

Dewas News :मध्य प्रदेश के देवास जिले में मिनी ट्रक में शराब तस्करी करते हुए खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी को कुचलने के मामले में एसआईटी की जांच लगातार जारी है। अलग-अलग टीमें जहां फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं, आरोपियों के शराब तस्करी के नेटवर्क की बिंदुवार पड़ताल की जा रही है। एसआईटी की एक टीम आरोपी राहुल जायसवाल के पूरे कारोबार की पड़ताल कर रही है। एसआईटी की टीम पिछले तीन दिन से आरोपी राहुल को टिमरनी लेकर जा रही थी। एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि, टीम ने आरोपी राहुल के ऑफिस में बने उसके कैबिन से 35 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं।