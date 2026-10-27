देवास में जीतू पटवारी ने ADM की ओर बढ़ाई शराब, बोले- ‘इसे पी लीजिए, अभी जांच हो जाएगी’

चंदाला में शराब पीने के बाद हुई मौतों को लेकर मंगलवार को देवास में शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रयास गौतम और ग्रामीण जिलाध्यक्ष मनीष चौधरी के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली गई। रैली में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा सहित कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता व मृतकों के परिजन शामिल रहे। इसके बाद भोपाल रोड स्थित कलेक्टर कार्यालय के सामने रोड के दोनों ओर कार्यकर्ता जमीन पर बैठ गए। आंदोलन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और बेरिकेट्स लगाए गए थे। प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग की लेकिन मौके पर एडीएम शोभाराम सोलंकी, एसडीएम अभिषेक शर्मा व सीएसपी सुमित अग्रवाल पहुंचे। पटवारी ने उनसे सीधे सवाल किए। प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने कहा कि सभी मृतकों को जहर देकर मारा गया है इसलिए इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। अगर नहीं करते हो तो, साफ है कि आप माफियाओं को संरक्षण दे रहे हो।