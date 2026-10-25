देवास में सड़क किनारे खड़ी दो महिलाओं और घर के बाहर बैठे बुजुर्ग को कार ने कुचला, तीनों की मौत

Dewas News :मध्य प्रदेश के देवास जिले में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। जिले के उदयनगर के पास ग्राम दड़ में रविवार को एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी दो महिलाओं को टक्कर मार दी। इसके बाद कार घर के बाहर कुर्सी पर बैठे 80 वर्षीय बुजुर्ग को भी रौंदते हुए सीधे पेड़ में जा घुसी। इस दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है।