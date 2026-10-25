देवास में सड़क किनारे खड़ी दो महिलाओं और घर के बाहर बैठे बुजुर्ग को कार ने कुचला, तीनों की मौत

देवास में रफ्तार का कहर (फोटो सोर्स: Patrika)
Dewas News :मध्य प्रदेश के देवास जिले में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। जिले के उदयनगर के पास ग्राम दड़ में रविवार को एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी दो महिलाओं को टक्कर मार दी। इसके बाद कार घर के बाहर कुर्सी पर बैठे 80 वर्षीय बुजुर्ग को भी रौंदते हुए सीधे पेड़ में जा घुसी। इस दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है।
बताया जा रहा है कि, ये भीषम सड़क हादसा उदयनगर से इंदौर जाने वाले मार्ग पर हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि, चालक वाहन पर नियंत्रण भी नहीं रख सका। सड़क किनारे खड़ी दोनों महिलाएं चपेट में लेने के बाद वाहन घर के बाहर बैठे बुजुर्ग से जा टकराया और फिर पास स्थित पेड़ से जा भिड़ा। अचानक हुए हादसे से आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान देवनालिया-जूनापानी इलाके में रहने वाले 80 वर्षीय शंकर, 40 वर्षीय मनीबाई और 45 वर्षीय जमुनाबाई के रूप में हुई है। एक ही हादसे में तीन लोगों की मौत से क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों के लिए ये घटना बेहद दुखद रही, क्योंकि सड़क किनारे खड़ी महिलाओं और घर के बाहर बैठे बुजुर्ग को संभलने तक का मौका नहीं मिल सका था।
घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कार चालक को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, चालक इंदौर से पिकनिक मनाने के लिए उदयनगर आया था। कार की तलाशी के दौरान उसमें पिकनिक के दौरान खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन और अन्य जरूरी सामान मिला है।
पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। तेज रफ्तार के चलते चालक वाहन पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाया और दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी पड़ताल की जा रही है। हादसे के बाद ग्रामीणों में नाराजगी और दुख का माहौल है। तीन लोगों की मौत ने एक बार फिर सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों से होने वाले खतरों को उजागर कर दिया है। पुलिस की जांच के बाद दुर्घटना से जुड़ी अन्य जानकारियां सामने आने की उम्मीद है।
बड़ी खबरेंView All
देवास
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग