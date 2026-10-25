महेश्वर में नर्मदा घाट पर मिले बड़ी संख्या में वोटर ID कार्ड, कांग्रेस ने उठाए सवाल

Khargone News :मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के अंतर्गत आने वाली धार्मिक नगरी महेश्वर में स्थित नर्मदा घाट पर बड़ी संख्या में वोटर आईडी कार्ड मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, रविवार को नर्मदा घाट पर हो रही सफाई के दौरान ये वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। मिलने वाले वोटर आईडी कार्डों की संख्या 343 बताई जा रही है, जिसपर इंदौर के अलग अलग इलाकों के निवासियों के नाम दर्ज हैं। अब इस मामले पर प्रदेश की सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस ने राज्य सरकार के सामने सवाल खड़े किए हैं।