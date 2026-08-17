Khargone News: ‘9 साल पहले की थी दूसरी शादी…पहली पत्नी के संपर्क में था जीजा’, नीलोफर के भाई ने किया खुलासा

खरगोन थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार सिरसाठ ने बताया कि 15 अगस्त की सुबह निलोफर पत्ति नईम ने एसिड पीया था, उसे निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया था। पुलिस ने सूचना मिलने पर महिला के कथन लेने चाहे लेकिन वह बात करने की हालत में नहीं थी। हालत बिगडने पर इंदौर ले जाते समय महिला की मौत हो गई। शाम के समय ससुराल एवं मायके पक्ष ने सहमति जताते हुए अंतिम संस्कार कर दिया था। रविवार को मायके पक्ष ने मौत पर संदेह जताते हुए जांच की मांग की। परिजनों का आरोप है कि बेटी की हत्या की गई है। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर लिया है। इसके बाद एसडीएम के आदेश पर तहसीलवार की मौजूदगी में कब्र सुचवाई गई। इसके बाद शव का पीएम कराया जा रहा है।