पत्नी रोकती रही पर नहीं माने, नर्मदा में डूब गए 30 साल के अर्पित हाड़ा, महेश्वर में शुरु हुई सर्चिंग

Maheshwar- महेश्वर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। सहस्त्रधारा घाट पर पत्नी के सामने ही पति नर्मदा में डूब गए। इंदौर के 30 वर्षीय युवक

अर्पित हाड़ा नहाने के लिए उतरे थे पर तेज बहाव में बह गए और कुछ ही सेकेंड में डूब गए। नर्मदा में स्नान के दौरान पत्नी उन्हें आगे जाने से मना कर रही थीं। बताया जा रहा है कि अचानक अर्पित का पैर फिसल गया और वे तेज बहाव में बहते चले गए। कुछ ही देर में डूब गए। रविवार शाम को हुए इस हादसे के तुरंत बाद युवक को ढूंढने का अभियान प्रारंभ कर दिया गया था लेकिन वह नहीं मिले। सोमवार को सुबह होते ही अर्पित की तलाश फिर शुरु कर दी गई है। हादसे के बाद पुलिस ने नर्मदा स्नान करनेवाले श्रद्धालुओं से बेहद सावधान रहने की अपील की है। जिला कलेक्टर द्वारा नर्मदा घाटों व जलाशयों में सुरक्षा मानकों के बिना नौकायन व वाटर स्पोर्ट्स पर जून में ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके बावजूद सहस्त्रधारा में जोखिमभरा स्नान खुल्लमखुल्ला जारी है।