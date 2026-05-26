नौतपा के पहले ही दिन एमपी में तेज आंधी के साथ बारिश, ओले भी गिरे

काटकूट में भी रोहिणी नक्षत्र के पहले दिन सोमवार को अचानक काले बादल छा गए। दोपहर करीब तीन बजे बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। ठंडी हवाएं चलने से लोगों ने तपन भरी गर्मी से राहत की सांस ली। ये सिलसिला शाम तक जारी रहा। खेतों में कपास और मक्का की बुवाई कर रहे किसानों को उम्मीद बंधी है कि अब भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। वृद्धजनों का कहना है कि, अगर रोहिणी नक्षत्र में बारिश होती है तो इस दौरान कम बारिश की संभावना है। यानी रोहिणी के गलने पर बरसात खंडित रहेगी। फिलहाल, यहां बादलों की आवाजाही अब भी बनी हुई है।