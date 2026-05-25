एमपी में हाईवे पर आतंक: आधी रात को चलती बसों, वाहनों पर हमला, मची चीख-पुकार

Rau-Khalghat Highway- एमपी के खरगोन (खलबुजुर्ग) में आधी रात को आतंक पसर गया। राऊ-खलघाट फोरलेन पर शनिवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने चलती बसों और वाहनों पर पत्थर बरसाकर दहशत फैला दी। इससे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। घटना धामनोद क्षेत्र में पलास होटल के पास हुई, जहां स्लीपर बस समेत कई वाहनों के कांच टूट गए। अचानक हुए हमले से यात्रियों में अफरा-तफरी गई। गनीमत रही कि किसी यात्री को चोट नहीं पहुंची, लेकिन वाहनों को भारी नुकसान हुआ।