महाकुंभ वायरल गर्ल और फरमान को ढूंढ़ने केरल में छापा, एमपी पुलिस जुटा रही सबूत

where is mahakumbh viral girl mp police in kerala searching accused farman(photo:patrika)
MP Police in Kerala: मध्य प्रदेश की रहने वाली महाकुंभ वायरल गर्ल और फरमान की शादी देशभर में चर्चा में बनी हुई है। वायरल गर्ल नाबालिग होने की खबरों के बाद एमपी पुलिस एक्टिव है। बताया जा रहा है कि पीड़िता और आरोपी फरमान गायब हैं। पुलिस उन्हें ढूंढ़ती हुई केरल पहुंच गई है। वहां जगह-जगह छापामारी कर दोनों को तलाशा जा रहा है।
महाकुंभ वायरल गर्ल और फरमान की शादी के मामले में खरगोन एसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। यही टीम जांच के लिए आज केरल पहुंच गई है। 4 सदस्यीय इस टीम में एक थाना प्रभारी, एक सब-इंस्पेक्टर, एक महिला सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शामिल हैं। जानकारी मिल रही है कि टीम ने कई जगह छापामारी की है। जहां से पुलिस सबूत जुटा रही है। केरल के स्थानीय थाने की पुलिस के साथ मिलकर मध्य प्रदेश पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
बता दें कि शादी के बाद वायरल गर्ल के नाबालिग होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद ही एमपी पुलिस के पास खरगोन थाने में आरोपी फरमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। FIR दर्ज होने के बाद से ही केरल की स्थानीय पुलिस के साथ ही एमपी पुलिस भी पूरी तरह सक्रिय हो गई। लेकिन अब तक वायरल गर्ल और फरमान नहीं मिल सके हैं। एमपी पुलिस का कहना है कि आरोपी फरमान की तलाश और पीड़िता की बरामदगी के लिए विभाग ने अब हर स्तर पर प्रयास तेज कर दिए हैं।
बता दें कि वायरल गर्ल केरल में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थीं। इसी दौरान उसकी मुलाकात फरमान खान से हुई थी। इस बीच दोनों दोनों करीब आए और यह करीबी प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। बता दें कि दोनों की शादी को लेकर पिता ने भी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वे दोनों के रिश्ते से नाराज थे और शादी के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर की थी।
बता दें कि इन दिनों फरमान खान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पोस्ट में फरमान नजर आ रहा है। वह वीडियो में कह रहा है कि शादी के कुछ दिन बाद ही वायरल गर्ल उसे छोड़कर भाग गई। वह कह रहा है कि वह राजस्थान के पुष्कर में आया हूं, उसे ढूंढ़ रहा हूं।
बता दें कि इस वायरल वीडियो में फरमान नहीं बल्कि उसी का हमशक्ल है, जिसने मजाक में वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। यह वीडियो बनाना इस शख्स को इतना भारी पड़ा कि उसे दूसरा वीडियो बनाकर शेयर करना पड़ा।
इस वीडियो में नजर आने वाला शख्स बिल्कुल फरमान जैसा दिख रहा है। लेकिन असल में यह युवक राजस्थान के बालोतरा का अरविंद कुमार जोशी है। उसका कहना है कि उसने मजाक-मजाक में वीडियो बनाया था। उसने स्वीकार किया कि वह मुस्लिम युवक फरमान नहीं बल्कि हिंदु युवक हूं। मेरा नाम अरविंद कुमार जोशी है।
बता दें कि महाकुंभ वायरल गर्ल फरमान ने केरल के ही एक मंदिर में शादी की थी। अचानक आई शादी की खबरों से जहां उनके फैंस खुश भी थे और कुछ नाराज भी। लेकिन हर कोई इस शादी से हैरान रह गया था। नाबालिग वायरल गर्ल की शादी को लव जिहाद का खेल माना जा रहा है। मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है।
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