भाजपा नेता ने थार से कार को मारी टक्कर, पूर्व सरपंच समेत बेटे की मौत, बेटी के पीछे पड़ा था

सारिका के चचेरे भाई लक्की के मुताबिक बहन की शादी ठीकरी में तय हुई है। आने वाली 5 मई को उसकी शादी होने वाली है। लवकुश बहन के पीछे पड़ा हुआ है। वह उनकी शादी में अड़ंगा लगा रहा था। दो दिन पहले भी घर आकर धमका रहा था कि दूसरी जगह शादी नहीं होने दूंगा। जिसकी शिकायत मूंदी थाने में की गई थी। पुलिस ने बयान के लिए बुलाया था। इसलिए ताई, बहन सारिका और भाई सौरभ, रवींद्र भैया के साले रवींद्र पिता दिनेश निवासी देशगांव कार में बैठकर थाने जा रहे थे। कार सौरभ चला रहे थे। उसका कहना है कि केनूद रोड पर पहुंचे ही थे कि लवकुश सामने से थार लेकर आया। उसने कार को टक्कर मारी। फिर रिवर्स ली और दो बार टक्कर मारकर कार को रोड के नीचे गड्ढे में गिरा दिया। उसके बाद वह मौके से थार से ही भाग निकला।