एमपी के लाखों कर्मचारियों का DA बढ़ा, रिटायर्ड एम्प्लॉयज को भी बड़ी राहत

इसके साथ ही सरकार ने पांचवां और चतुर्थ वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी राहत भरी घोषणा की है। पांचवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8 फीसदी की वृद्धि की गई है। जबकि चतुर्थ वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है। इन दोनों वर्गों के लिए भी यह बढ़ोत्री 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी। जबकि इसका वास्तविक भुगतान अप्रैल 2026 से शुरू होगा। वहीं एरियर की राशि 6 किस्तों में दी जाएगी।