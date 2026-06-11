“सुप्रीम कोर्ट एक मिनट में सुलझा देगा मीनाक्षी नटराजन का केस”, MP की राज्यसभा सीट पर बड़ा बयान

Meenakshi Natarajan Case- मध्यप्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन Meenakshi Natarajan का नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। हालांकि कांग्रेस की इस याचिका पर अभी सुनवाई नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर शुक्रवार को सुनवाई करने की बात कही है। कांग्रेस नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने केस पर आज ही सुनवाई की जरूरत जताते हुए कोर्ट को बताया कि नामांकन वापसी की समय सीमा दोपहर 3 बजे तक ही है। चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कि हमें याचिका की कॉपी ही नहीं मिली है। इस बीच कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मामले में बड़ा बयान दिया। गोवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला एक मिनट में सुलझ जाएगा।