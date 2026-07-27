एमपी के 82 लाख किसानों के खातों में 3300 करोड़ डालेगी सरकार, सीएम मोहन यादव ने दी खुशखबरी

CM Mohan Yadav - मध्यप्रदेश में वर्ष 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेशभर में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। सोमवार यानि 27 जुलाई को खंडवा में यह कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें सीएम डा. मोहन यादव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में वे किसानों से चर्चा करेंगे। सीएम मोहन यादव, मध्यप्रदेश सरकार की कृषि संबंधित योजनाओं, आधुनिक खेती और नवाचारों के बारे में भी बताएंगे। खास बात यह है कि खंडवा के बलराम कृषि महोत्सव में प्रदेशभर के किसानों को बड़ी सौगात दी जाएगी। सीएम मोहन यादव ने यह खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि खंडवा के कार्यक्रम में "मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना" के तहत सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेशभर के किसानों के बैंक खातों में राशि अंतरित की जाएगी।