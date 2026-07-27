Datia By election – दतिया को चारों ओर से घेरेगी कांग्रेस, बड़े नेताओं को सीमा की पहरेदारी में लगाया

Datia By election दतिया उपचुनाव में जब चुनाव चरम पर जा पहुंचा है तब यहां निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से कांग्रेस ने विशेष रणनीति तैयार की है। मतदान दिवस के लिए यह प्लान बनाया गया है। इसके अंतर्गत कांग्रेस, दतिया को चारों ओर से घेरेगी। बड़े नेताओं को विधानसभा की सीमा पर पहरेदारी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उपचुनाव में मतदान से पहले ही कांग्रेस की यह घेराबंदी प्रारंभ कर दी जाएगी। पार्टी नेता सीमा से लेकर हरेक बूथ तक पहरा देंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि दतिया उपचुनाव में किसी भी हाल में लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं होने देंगे।