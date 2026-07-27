MP Weather : एमपी में येलो अलर्ट जारी, 6 जिलों में होगी भारी बारिश, देखें अपडेट

मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश और आंधी-तूफान को देखते हुए विशे,कर किसानों को सलाह दी गई है कि, वे खेतों में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था बनाएं। क्योंकि, खेत में जरूरत से ज्यादा पानी भी फसलों के लिए नुकसानदायक साबित होता है। इसके अलावा कटी हुई फसलों, चारे आदि को तिरपाल से सुरक्षित ढककर रखने की अपील भी की गई है। वहीं, आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि, बिजली चमकने के दौरान पेड़ों, खुले खेतों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें। मौसम बिगड़ने पर सुरक्षित पक्के मकानों के नीचे रहें। भारी बारिश के दौरान घरों से बाहर निकलने से बचें। फिर भी अगर बहुत जरूरी हो तो पूरी सावधानी के साथ निकलें।