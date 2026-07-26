MP Weather Alert: मध्य प्रदेश में फिर बरसेंगे बादल, पूरे प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट



Kal Ka Mausam:मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। पिछले एक सप्ताह से प्रदेश के कई जिलों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 27 जुलाई के लिए पूरे प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कई इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है। इसके साथ ही प्रदेशभर में आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है।