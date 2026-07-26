26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

बड़े नेता लड़ रहे दतिया की लड़ाई, शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह का होगा आमना सामना

Datia by election 2026- दोनों दलों ने प्रमुख नेताओं को झोंका, दतिया में आज कई बड़ी आमसभाएं, हर बूथ पर जिम्मेदारियां बांटी
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jul 26, 2026

दतिया उपचुनाव २०२६ में शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह करेंगे प्रचार

दतिया उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह करेंगे प्रचार

Datia By Election - दतिया उपचुनाव में प्रचार चरम पर पहुंच गया है। दोनों दलों बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सभी प्रमुख नेताओं को इसमें झोंक दिया है। दतिया में आज कई बड़ी आमसभाएं होंगी। बीजेपी की ओर से जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार की कमान संभालेंगे वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मैदान पर उतर रहे हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) में रोचक और कठिन मुकाबला है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे बसई में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने भी अपना अभियान तेज करते हुए प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ ही दिग्विजय सिंह को भी प्रचार में उतार दिया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 26 जुलाई को दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए जिले के प्रवास पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे दोपहर 3 बजे बसई पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह चौहान केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों से आमजन को अवगत कराएंगे। उपचुनाव को लेकर वे पार्टी की रणनीति पर कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे।

भाजपा संगठन ने केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान की जनसभा की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की उपस्थिति रहने की संभावना है।

मध्यप्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी आज दतिया में ही रहकर चुनाव प्रचार करेंगे। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालसिंह आर्य भी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे।

दिग्विजय सिंह भी मैदान में

कांग्रेस भी बीजेपी का पूरी ताकत से मुकाबला कर रही है। दतिया सीट बरकरार रखने के लिए पार्टी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को प्रचार में उतार दिया है। वे आज दतिया में पार्टी प्रत्याशी घनश्याम सिंह के समर्थन में गांव गांव जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी भी दतिया में ही हैं। वे लगातार जनसंपर्क और चुनावी सभाएं संबोधित कर रहे हैं। पीसीसी चीफ के अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी दतिया प्रवास पर हैं। इस प्रकार कांग्रेस ने अपने सभी प्रमुख नेताओं को प्रचार में झोंक दिया है।

धमेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने से किसने रोका था! धार में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा खुलासा

ये भी पढ़ें
Kailash Vijayvargiya major revelation regarding Dharmendra Pradhan resignation

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Jul 2026 12:42 pm

Published on:

26 Jul 2026 12:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बड़े नेता लड़ रहे दतिया की लड़ाई, शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह का होगा आमना सामना

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से फिर सुर्खियों में आए एमपी के पूर्व मंत्री, 16 महिलाओं की शिकायतों पर गंवाना पड़ा पद

MJ Akbar in the headlines following Dharmendra Pradhan resignation
भोपाल

भोपाल को एक और रेलवे स्टेशन की सौगात, पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे रेलमंत्री

Nishatpura Railway Station
भोपाल

कई देशों से भोपाल आ रहे हैं VVIP मेहमान, 10 दिन में शहर से पकड़े जाएंगे 1500 कुत्ते

BRICS Summit
भोपाल

‘गंगा नदी पर चिकन बिरयानी खाने से कोई कानून नहीं रोकता’ भोपाल में बोलें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां

Supreme court Justice Ujjal Bhuyan Ganga river Biryani case
भोपाल

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा- उनके कार्यों का मैं खुद रहा साक्षी

CM Mohan Yadav major statement regarding Dharmendra Pradhan resignation
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.