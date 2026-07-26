बड़े नेता लड़ रहे दतिया की लड़ाई, शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह का होगा आमना सामना

Datia By Election - दतिया उपचुनाव में प्रचार चरम पर पहुंच गया है। दोनों दलों बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सभी प्रमुख नेताओं को इसमें झोंक दिया है। दतिया में आज कई बड़ी आमसभाएं होंगी। बीजेपी की ओर से जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार की कमान संभालेंगे वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मैदान पर उतर रहे हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) में रोचक और कठिन मुकाबला है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे बसई में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने भी अपना अभियान तेज करते हुए प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ ही दिग्विजय सिंह को भी प्रचार में उतार दिया है।