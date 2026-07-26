कई देशों से भोपाल आ रहे हैं VVIP मेहमान, 10 दिन में शहर से पकड़े जाएंगे 1500 कुत्ते

शहर में एक भी शेल्टर होम मौजूद नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट, राज्य व केंद्र सरकारें वर्षों से शेल्टर होम बनाने के लिए निर्देशित कर रही हैं। इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहर में शेल्टर होम हैं, जबकि भोपाल में नहीं है। अभी भी केवल टेंडर जारी करने की तैयारी है। शहर में अभी कुल तीन एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर हैं, जिनकी क्षमता 500 से भी कम कुत्तों की है। यदि यहां कुत्ते रखे गए तो नसबंदी कार्यक्रम प्रभावित होगा। 1500 कुत्तों को रखने कम से कम 25,000 से 30,000 वर्ग फीट जगह की जरूरत है। एबीसी सेंटरों का संचालन कर रही निजी संस्थाओं ने भोजन और देखभाल के फंड की कमी का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए हैं।