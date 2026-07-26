चित्रकूट देवांगना घाटी गैंगरेप कांड, 50 हजार के इनामी आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर

सतना जिले की रहने वाली 20 वर्षीय छात्रा अपने 17 वर्षीय मित्र के साथ देवांगना घाटी की पहाड़ी पर गई थी। मित्र से उसकी पहचान महज सात दिन पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। इसी दौरान बाइक से पहुंचे तीन युवकों ने खुद को वन विभाग का कर्मचारी बताकर दोनों को धमकाया। तीनों ने पहले युवती के दोस्त की बेल्ट से पिटाई कर उसके हाथ-पैर गमछे से बांध दिए। इसके बाद छात्रा को जबरन झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए। युवक ने किसी तरह अपने हाथ-पैर खोले और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि, पीड़िता के दोस्त ने बताया था कि, युवती राजस्थान के कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी।