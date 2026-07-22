बूढ़े आम के पेड़ को मिला नया जीवन, अब इसमें सुंदरजा के साथ फलेंगे अल्फांसों और मियाजाकी

सतना। मझगवां तहसील के खुटहा गांव में लगभग 80 वर्ष पुराने एक देशी आम के पेड़ पर ऐसा प्रयोग किया जा रहा है, जो सफल रहा तो यह विंध्य में अपनी तरह का अनूठा उदाहरण बन जाएगा। वर्षों से बूढ़ा हो चुका और 2021 में आकाशीय बिजली गिरने से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त यह पेड़ अब फिर से जीवन की ओर लौट रहा है। खास बात यह है कि आने वाले समय में इसी एक तने पर देशी किस्मों के साथ आम की दुनिया की सबसे प्रीमियम और लोकप्रिय किस्में अल्फांसो (हाफूस) और मियाजाकी के भी फल फलेंगे।